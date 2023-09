Tras casi un año alejada del escenario del legendario lounge bar Cocodrilo Verde, la abogada y cantante Mali Goicochea regresa este 21 de setiembre en un muy especial concierto llamado “De Vuelta”. Esta vez su repertorio incluirá su primera composición propia “Todo Todo Todo”; además de varios temas versionados a su estilo.

Mali, desde niña tuvo acercamientos musicales ya que le gustaba tocar instrumentos y cantar, pero es durante la pandemia que ella toma el valor para dedicarle tiempo a su pasión musical. Antes de lanzarse como solista, inició como corista en la banda de su hermano, Iván Piana.

Los conciertos de Mali siempre manejan una temática conceptual distinta.

Para este concierto el repertorio, como siempre, será bastante variado y esta vez está inspirado en las influencias musicales de Mali y en las preferencias del público que la acompaña constantemente en sus shows. Además, el show contará con invitados muy especiales como Hansel Bernuy, saxofonista reconocido en la escena nacional, Jeremy Gómez, cantante y Estefanía Vásquez, bailaora.

“Estoy muy feliz de regresar a Cocodrilo Verde y poder compartir mi primer single en ese escenario que me albergó con tanto cariño desde que me lancé como solista. Este tema es una fusión fresca de pop latino y elementos afroperuanos, la producción musical estuvo a cargo de Ricardo Gallardo, con quien me siento muy agradecida. Asimismo, los músicos que integran mi banda jugaron un papel fundamental, apoyándome a lograr la mejor versión del tema” comentó “Este concierto se enmarcará en mi historia con la música, lo cual sumado a invitados especiales que me acompañarán con su arte será un espectáculo que no se querrán perder” sentenció la interprete.

“De Vuelta” de Mali Goicochea se realizará este jueves 21 de setiembre a las 8:00PM en Cocodrilo Verde (Francisco Paula de Camino 226 Miraflores), las entradas tienen un costo de s/60.00 y se pueden adquirir a través del teléfono 933362298 y en la entrada del local el mismo día del evento.