Nicky Jam entrevistó a Maluma para su podcast “The Rock Star Show” y el colombiano terminó contando divertidos anécdotas de sus colaboraciones con otros artistas y de su vida cuando era pequeño.

El artista colombiano al inicio habló de Madonna, a quien besó para el videoclip de “Medellín”, pero Jam quiso ser un poco irreverente y le preguntó si la boca de la estrella olía bien. Hecho por el que Maluma se echó a reír.

“Que no se te olvide que me chupó el dedo gordo”, confesó Maluma. A lo que Nicky reveló que tiene un problema en sus pies. “Yo tengo una uña amarilla. A mí me hace eso y le da tétano en la boca. Si Madonna me chupa el pie, ahí mismo expiró Madonna”, reveló entre risas.

Es ahí donde Maluma señaló que fue un sueño para él grabar con la intérprete de “Material girl”. “Quedó una buena relación. Yo la puedo llamar a ella y preguntarle sobre cualquier cosa de mi vida y ella me va a responder con todo el amor del mundo”, detalló.

Asimismo, el colombiano habló de los rumores que rodeaban a su familia. “La gente pensaba que mi familia eran narcotraficantes y que el narcotráfico había apoyado mi carrera musical. Obvio todo eso fue mentira, pero muchas cosas se especulan y se hablan y uno está aquí para dejar las cosas claras”, sentenció.

Del mismo modo, Maluma contó que en su infancia no le faltó nada, pero a los 14 años sus padres se divorciaron. “Todo se fue al piso, mi papá se quebró y fue una época difícil”, agregó sobre esta etapa difícil en la que su madre requirió de la ayuda de sus abuelos para que sigan adelante.

