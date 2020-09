Mariah Carey habló de la relación profesional y sentimental con Tommy Mottola en una reciente entrevista con la cadena CBS. En ella señaló que el ejecutivo tenía una obsesión que afectaba todos los aspectos de su vida: el control.

La intérprete de “My All” está próxima al lanzamiento de su autobiografía “The meaning of Mariah Carey” y recordó el momento que el productor musical le frustró una simple salida con el rapero Da Brat cuando grababan el tema “Always be my baby”.

“Yo le dije, ‘si, vamos a dar u paseo’, porque era normal para la mayoría de la gente salir de su casa por literalmente cinco minutos para comprar papas o simplemente dar un paseo”, señaló Carey.

La estadounidense asegura que en dicho momento Mottola le hizo pasar un drama al negarse a que la cantante salga del estudio. “Tienes que sonreírte. En ese momento no me pareció gracioso. Pero en retrospectiva, ¿valía la pena? ¿No podrías dejarme ir?”, se pregunta la exesposa del productor.

“Era como tener a un padre completamente controlador o un guardián”, comentó Carey sobre el actual esposo de Thalía.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Carey tilda de controlador a Mottola. El año pasado señaló a la revista Cosmopolitan que el matrimonio con el magnate era como estar en prisión. “No había libertad para mi como ser humano. Era casi como ser prisionero”, afirmó.

