Leslie Shaw y Mario Hart se volvieron a ver las caras en los estudios de “Esto es Guerra” a más de cinco años de haber puesto fin a su relación sentimental. La cantante llegó al set del reality para promocionar su nuevo tema “No olvido”.

El integrante de los “Combatientes” no dudó en bailar el nuevo sencillo de su expareja, al igual que Korina Rivadeneira, madre de su hija. Ambos fueron enfocados cuando se movían al ritmo de la música de la intérprete nacional.

Al ser entrevista por Gian Piero Díaz, Leslie Shaw se mostró muy emocionada con el estreno de este nuevo single de su autoría y de Yozuel, y que, además, está bajo la producción del portorriqueño Yondoe.

La artista también anunció que próximamente lanzará un nuevo material discográfico con artistas de Colombia y Brasil.

“‘No olvido’ se llama mi nueva canción, no olvido los besos, la noche de pasión entre tu y yo. (Estoy) muy feliz. Se viene mucha música, yo he estado trabajando muchísimo en pandemia, esta es mi primera canción de muchas que se vienen este año”, anunció.

Presentación de Leslie Shaw en EEG https://www.americatv.com.pe/

Leslie Shaw puso fin a su relación con Mario Hart en noviembre del 2016 tras conocerse que el piloto le fue infiel con la modelo Olinda Castañeda.

En aquel entonces, la rubia también dijo que desistió de continuar con los intentos de retomar su relación con el chico reality luego que fuera captado en una discoteca en actitudes cariñosas con Korina Rivadeneira.

