El conductor Mathías Brivio sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un collage fotográfico que refleja su pérdida de peso al seguir una saludable dieta. Según confesó el presentador de Latina, quiso hacer un cambio en su vida tras inspirarse en la transformación física de la periodista Carla Tello.

“Son dos fotos de la misma persona. Y he decidido publicarlas porque estoy seguro que a veces necesitamos pequeñas señales para darnos ánimos. En mi caso fue Carla Tello quien lanzó una señal porque fue por una publicación parecida que le escribí por interno y me recomendó al doctor que logró bajar esos kilos que tenía encima. Gracias Carlita por tu recomendación y tu aliento para seguir el camino correcto”, señaló Brivio en Instagram.

En su mensaje público, el exconductor del reality “Esto es guerra” también quiso agradecer a los especialistas que lo han ayudado en su proceso para perder peso y animó a otros a seguir lo mismo para tener una vida más saludable.

“Con análisis de laboratorio de por medio el Dr. Jaime León elabora un plan de alimentación ideal para cada persona. Y sí, no les voy a mentir, hay sacrificios los primeros días y no por hambre, por los cambios. Pero muchas veces queremos cambiar y paradójicamente no cambiar la manera en qué hacemos las cosas. Gracias Jaime León por la confianza y la manera didáctica en que me dijiste cómo comer [...] Aún estoy en proceso de cambio pero estoy seguro que hoy con esto estoy motivando a alguien y no es tanto por lo estético, es por salud”, concluyó.

Los fans de Mathías Brivio no fueron ajenos a esta publicación y expresaron su admiración por el nuevo estado físico del presentador.

“Sigue adelante con tu proceso”, “Qué gran fuerza de voluntad”, “Te admiro”, “Te ves muy bien hermano”, “Sigue así y no retrocedas” y “Adiós a las parrillas”, se pudo leer entre los comentarios de la red social.

VIDEO RECOMENDADO

Mathías Brivio y Johanna San Miguel se reencuentran en Latina

El encuentro de Mathias Brivio y Johanna San Miguel