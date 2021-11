En la emisión del viernes de “Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales”, Mauri Stern captó la atención luego de sus fuertes a críticas al participante Jesús Alejandro, quien imita al salsero Tito Nieves.

El comentario de Stern vino después que ‘Tito Nieves’ se enfrentara a duelo con ‘Princesita Mily’, quien cantó el tema “Dilema”.

“Yo viví a Mily en su temporada y la vi ganar, ayer no la vi a la ganadora que yo vi en tu temporada, pero de todas maneras algo pasa... no lo sé no me encanta, pero a veces se tiene suerte porque te toca un contrincante tan malo, la verdad, Jesús te lo digo con mucho cariño: No tienes al personaje”, aseveró Mauri sorprendiendo a sus compañeros.

Tras ello, Mauri Stern se dirigió directamente a Jesús Alejandro y le pidió que abandone la imitación de Tito Nieves.

“Jesús, te lo manifiesto con mucho cariño, cantas bien. No tienes el personaje. Yo lo abandonaría. Me dedicaría más a entrar a concursos de canto normal como lo has hecho. Pero como lo has hecho no está, no la siento y no creo que lo vas a lograr, nunca. Fue realmente flojo, no está el color. No está la personalidad. Te estoy ayudando, abandónalo”, enfatizó.

La jurado Janick Maceta intervino para decirle a Mauri que no era la forma de decirle las cosas al participante.

“Ha sido un poco duro. Esa no es la forma de decirlo”, puntualizó la coronada Miss Perú 2020. “Es exactamente la forma como la necesitan para hacerse más fuerte”, respondió inmediatamente Mauri Stern.

“Yo siento que las cuerdas de tu voz están un poco cansadas. No sé si has tenido el calentamiento necesario. Concuerdo con ellos, no escuché a Tito Nieves. Si yo fuera tú, cuidaría más la voz, eres un buen cantante, pero no eres el personaje”, expresó la reina de belleza dirigiéndose al imitador.

