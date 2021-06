La joven imitadora de Christina Aguilera, Nadja Quintanilla, sorprendió en la última edición de “Yo Soy: Nueva generación” gracias a su talento vocal.

La menor cautivó al interpretar “Pero me acuerdo de ti” y, al terminar, integrantes del jurado, como Mauri Stern y Ángel López, se pusieron de pie y elogiaron a la joven.

“Yo la he visto en diferentes dinámicas, variando bien. Esta es una balada distinta que hay que matizar bien. Para mí, ella me está demostrando su capacidad en toda la dinámica y sí me está sorprendiendo”, señaló Stern.

Sin embargo, Katia Palma cuestionó su presentación, no por la voz, sino porque siente que la intérprete está en una zona de confort.

“Yo estoy de acuerdo con Katia, siente que tiene control vocal y puede hacer un 90% de lo que hace Christina”, afirmó López ante el comentario de la actriz cómica.

Antes de su presentación, Nadja Quintanilla habló sobre las reacciones del jurado porque estaba “inestable”.

