Mayra Couto, recordada por su papel de Grace Gonzáles en la serie “Al fondo hay sitio”, respondió con sarcasmo los comentarios que vienen haciendo en redes sociales respecto a su peso.

“Me da mucha risa porque hay gente que me dice: ‘Mayra estás muy gorda’. ¡En serio! No me había dado cuenta. ¿Será por el panetón?”, dijo en uno de sus videos publicados en sus Stories de Instagram, y que además fueron reposteados por la cuenta “Instarándula” del periodista Samuel Suárez.

Asimismo, la actriz y productora de teatro lamentó que las personas opinen del físico de la otra persona o de cualquier cosa, cuando no se le pide su opinión.

“En verdad, me da mucha pena porque les he preguntado cuántas veces la gente le da su opinión sin pedirla y miren la cantidad de mensajes que me han llegado, me parece horrible. Debemos cerrar el pico ya”, añadió Couto en otro clip.

Pero esta no es la primera vez que la actriz se refiere a este tema, semanas atrás también fue cuestionada por su peso luego que en su Instagram compartiera un video donde la vemos mostrando orgullosa su figura en un bikini negro y una salida de baño transparente.

Tras los comentarios, la actriz de “Sí mi amor” y “Viejos amigos” expresó su incomodidad a través de las redes sociales y aseguró que ella no pidió opiniones de terceros.

