El video que grabó Meghan de Sussex para ser incluido en la edición del concierto “Vax Live: The Concert To Reunite The World” sigue dando qué hablar no solo por su poderoso mensaje o porque se mostró con su avanzado embarazo, sino que un detalle en su muñeca izquierda llamó la atención de todos. Se trata de un lujoso reloj que le pertenecía a Diana de Gales, madre de su esposo Enrique de Sussex y nieto de la reina Isabel II del Reino Unido.

Luciendo un vestido camisero largo color naranja con flores de Carolina Herrera y una larga cabellera ligeramente ondeada, decidió darle una cuota de glamour a su look al añadir una joya que le pertenecía a Lady Di y que sus hijos adoptaron como herencia para regalárselas a sus futuras esposas cuando se integraran a la familia real británica. Tanto ella como Catalina de Cambridge tienen guardadas piezas exclusivas para eventos y actos especiales.

Para su participación en el “Vax Live: The Concert To Reunite The World”, Meghan Markle tomó un reloj Tank Française de Cartier en oro amarillo, valorado en unos 18.000 dólares, que colocó en su muñeca izquierda.

Según detalla la revista ‘Woman’ en su versión web, la joya fue un regalo que recibió Diana de Gales cuando cumplió 21 años por parte de su padre John Spencer.

Meghan de Sussex luciendo reloj Cartier que le fue regalado a la princesa Diana de Gales por su padre. (Foto: captura YouTube / Global Citizen)

El lujoso reloj de Cartier no fue lo único que destacó del look elegido por Meghan de Sussex, pues la esposa del príncipe Harry también lució un colgante ‘Woman Power’ que pertenece a la firma Awe y que tiene el diseño de un símbolo femenino de Venus y un puño en señal de protesta. Además, tiene una amatista brillante que denota abundancia y empoderamiento.

Sin duda, una joya ideal para el mensaje que quiso transmitir en su aparición en este concierto que daba un llamado a los líderes mundiales para lograr que la vacuna llegue a todos los países en medio de la pandemia de COVID-19.

Meghan Markle habló de la igualdad, el apoyo a las mujeres desfavorecidas y, sobre todo, lo que siente en esta segunda maternidad junto al nieto de la reina Isabel II del Reino Unido.

“Mi esposo y yo estamos encantados de pronto dar la bienvenida a una hija. Es un sentimiento de alegría que compartimos con millones de familias de todo el mundo. Cuando pensamos en ella, pensamos en todas las mujeres jóvenes y niñas de todo el mundo a las que se les debe dar la capacidad y el apoyo para llevarnos adelante”, aseguró.

En otro momento, ella indicó que las mujeres fueron “afectadas de manera desproporcionada por esta pandemia, especialmente las mujeres de color” que han “visto desaparecer una generación de ganancias económicas” para luego agregar que considera que el liderazgo futuro de las mujeres “depende de las decisiones actuales y de las acciones que hagamos ahora”.

El “Vax Live: The Concert To Reunite The World” fue organizado por Global Citizen en el gigantesco estadio SoFi de Los Ángeles. Enrique de Sussex se lució en el escenario con un poderoso mensaje, mientras que Meghan de Sussex grabó un video en el jardín de la mansión en la que viven en Montecito, Los Ángeles, donde esperan el próximo nacimiento de su segunda hija. La exactriz y el príncipe Harry ya tienen al pequeño Archie Harrison Mountbatten-Windsor, quien celebró sus 2 años alejado totalmente del Reino Unido, pero igual recibiendo los saludos de la realeza.