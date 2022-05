El actor y comediante Melcochita salió en defensa de los actores experimentados y aseguró que, a sus 86 años, se siente con mucha fuerza para seguir trabajando sobre los escenarios o en alguna producción de cine o televisión.

En entrevista con el diario El Popular, el protagonista de “Gemelos sin cura” se refirió a las recientes declaraciones de Rodolfo Carrión, más conocido como ‘Felpudini’, quien dijo que fue excluido de “JB en ATV” por su edad.

“A mis 86 años me siento vital para trabajar en televisión, en el cine, donde me llamen. Como Alex Valle, moriré en un escenario. No entiendo por qué no les dan trabajo a los señores. Conmigo pasa lo mismo, hasta un niño de 4 años me dice no vayan, no lo vean”, dijo el actor al citado medio.

Como se sabe, Rodolfo Carrión señaló al programa de YouTube “Por mi madre”, que la producción de “JB en ATV” prefería no hacerse cargo de cualquier problema de salud que podría presentar el actor en medio de la pandemia del COVID-19.

Por otro lado, trascendió que Adolfo Chuiman habría conversado con la producción de “Al fondo hay sitio” para que Carrión pueda unirse a la temporada de regreso de la esperada serie. “Me encantaría, estoy viendo eso... Es un excelente ser humano y gran actor”, señaló el veterano actor.

