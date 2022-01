La empresaria e influencer Melissa Klug respondió a través de su cuenta en Instagram los ataques que ha recibido por su relación con el futbolista de 24 años, Jesús Barco.

Pero sin duda al deportista no le importa, a él se le ocurrió postear la letra de una canción junto a una foto al lado de su amada. “Amo tu voz, tu sonrisa, amo tu olor, tu sencillez, amo tus manos, tus caricias, cada detalle de tu ser, amo ese brillo en tu mirada que me dice quédate”.

Mientras que Melissa Klug cayó las críticas sobre su relación con una frase contundente del autor y escritor Albert Espinola que colgó en sus historias de Instagram.

“No te enojes... has oídos sordos esos comentarios. A esas palabras que con maldad han dirigido hacia ti, porque en realidad, dichas palabras no tienen ningún poder si no les da importancia. Recuerda que nada tiene poder si no tiene tu atención, Y así como hay personas que desean verte mal o verte peor que ellas, tus deseos siempre serán más grandes que los de ellos y jamás podrán contigo. Siempre tú ganarás”, se lee en el post.

Melissa Klug (Instagram @melissaklugoficia)

Como se recuerda, en setiembre del año pasado Jesús Barco le pidió matrimonio a Melissa Klug en una reunión sorpresa que la empresaria, de 37 años, colgó en sus redes sociales.

“Quiero compartir con ustedes un pedacito de la noche mágica que viví con la complicidad de mis hijos e hijas. Una felicidad pura y bonita que merece ser celebrada con todos los que me quieren porque no se puede disimular — sorry haters. La sorpresa fue doble al ver a las personas que más amo a mi lado esa noche celebrando nuestro amo”, contó Klug en su cuenta oficial de Instagram.

Melissa Klug se defiende de ataques en redes sociales

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Montaner anuncia fecha del nacimiento de su nieto