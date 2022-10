El último sábado 15 de octubre, Samahara Lobatón cayó en sentencia en “El Gran Show” pese a que no se presentó a bailar y fue reemplazada por ‘Robotina’. Ahora, la joven se enfrentará a Facundo González por su permanencia en el programa. Para buscar salvarse de la eliminación, Samahara confirmó que bailará junto a su madre Melissa Klug.

Durante sus ensayos en la Academia de “El Gran Show”, Melissa Klug aseguró que llegará a la pista de baile para dar lo mejor de sí y espera sorprender al jurado con su performance sobre el escenario.

“Sí, estoy aquí para apoyar a Sami, para que se pueda quedar, ella es bien chamba y me ha pedido que la refuerce y no le puedo decir que no. Y llegamos con Melissa, solo falta Gianella, y daremos lo mejor en la pista. Somos el team Klug y vamos a sorprender este sábado”, señaló.

“Ya no me acuerdo los pasos de baile, mis movimientos son duros, pero, felizmente, es algo suave, así que daremos un buen show. Llegamos con una sorpresa, ya lo van a ver el sábado, será un show muy lindo armado por los coreógrafos y bailarines”, agregó Melissa Klug.

Cabe señalar que Samahara Lobatón no solo estará acompañada de su madre Melissa Klug, sino que también se hará presente en la pista de “El Gran Show” su hermana Melissa Lobatón.

Por otro lado, Melissa Klug también fue consultada por sus planes de matrimonio con Jesús Barco y la posibilidad de tener un hijo juntos. “Ya a finales del otro año me caso y me encantaría volver a ser mamá, entonces, hay que practicar (risas)”, respondió.

