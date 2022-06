Melissa Paredes se presentó esta tarde en el programa “Amor y Fuego” para responder las críticas que ha desatado su nuevo enfrentamiento con Rodrigo Cuba por la variación de la tenencia compartida de su hija.

En la acalorada entrevista que tuvo con Rodrigo González y Gigi Mitre, la actriz explicó por qué dijo que estaba buscando quedar embarazada, pese a que después de ser ‘ampayada’ con Anthony Aranda aseguró que en aquel entonces ya se encontraba separada de Rodrigo Cuba.

Según precisó, ella no tenía posibilidades de ser nuevamente madre porque estaba sometida a un tratamiento oncológico, sin embargo, dio estas declaraciones porque era lo que al público le gustaba escuchar.

“Si ven más entrevistas mías y cuando me han preguntado sobre un hijo, siempre he dicho que sería lindo y hasta el día de hoy tomo ácido fólico y eso no tiene nada de malo. (…) Es algo que al público le gusta escuchar”, explicó la influencer.

“Lo que uno dice en televisión muchas veces es lo que al público le gusta escuchar. Somos artistas, nos debemos a ellos”, agregó Melissa Paredes, justificando así por qué dijo que quería quedar embarazada tres semanas antes de ser ampayada con Anthony Aranda.

Gigi Mitre llama farsante a Melissa Paredes:

La conductora de “Amor y Fuego” le preguntó a Melissa Paredes si su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba estaba enterado de que ella mantenía un romance con el bailarín Anthony Aranda mientras ambos compartían la misma casa junto a su hija Mía.

Ante la consulta, ella aclaró que no mantenía una relación con Aranda mientras estaba casada y que su primer beso con el coreógrafo fue cuando las cámaras de “Magaly TV: La Firme” los captaron en la cochera de un gimnasio.

La respuesta dejó sorprendida a la presentadora de “Amor y Fuego” y no dudó en llamar “farsante” a su invitada. “Entonces esa es la primera vez que se besaron. Ay, Melissa, qué farsante eres. Por favor, Melissa, eso no te lo crees ni tú... O sea, justo Magaly tuvo la suerte de captarte en el preciso instante en que te besaste por primera vez al ‘Gato Activador’ (Anthony Aranda)”.

