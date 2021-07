Tras la denuncia de Dalia Durán a John Kelvin por agresión física y violencia familiar, el programa “América Hoy” entrevistó al abogado del cantante, José Carlos Mejía.

Es así que Melissa Paredes hizo una fuerte pregunta a la defensa legal de Kelvin. “Una pregunta personal, quiero que la responda como ciudadano, no como abogado. ¿Cómo se siente usted de defender a un agresor?”, cuestionó Paredes.

Tras la pregunta, Mejía se quedó callado y luego señaló que defiende casos de violencia contra la mujer, contra el hombre o niños.

“Es un derecho universal que le corresponde a todos los ser humanos”, sentenció.

“Sí, lo entente demos, pero Melissa le pregunta como ser humano”, comentó Ethel Pozo en busca de una respuesta.

Al ver que no se entendían con el abogado, Barboza consultó: “¿Cuál sería su mensaje para las mujeres agredidas?”.

“Tengo 33 años, las personas que me conocen saben de mis principios éticos y morales. Ahora hay sobreexposición, siempre se lo he dicho a mi patrocinado, que me importan sus cuatro hijos”, comentó sin hacer mucha referencia de las mujeres que son víctimas de violencia.

