Melissa Paredes se presentó este viernes en “América Hoy” para explicar su versión de los hechos tras la denuncia que interpuso Rodrigo Cuba, su aún esposo, por abandono de hogar, y aseguró que el futbolista tenía conocimiento de que ella se retiraría del departamento que aún compartían.

En ese sentido, Ethel Pozo le consultó a su excompañera cuáles habrían sido las razones que motivaron al padre de su hija a actuar de esta manera y no querer que ella deje el inmueble en el que hasta el último jueves vivieron juntos con su pequeña hija.

“Yo creo que hay dos razones: la primera, lo material, porque eso es lo único que le interesa al señor, porque ni siquiera le preocupa su hija. Cuando le digo que me la voy a llevar, ni siquiera pregunta a dónde, no le interesa, solo le interesa que pague la luz, nada más”, dijo inicialmente.

“La otra, es que no acepta y nunca aceptó, y hasta ayer, que yo me he retirado (de la casa donde vivían), que yo ya no era su esposa, ya no era su mujer, ya no estábamos juntos, está obsesionado conmigo”, agregó, provocando la sorpresa de la hija de Gisela Valcárcel.

Paredes contó que después del ‘ampay’ con Atnhony Aranda, ella le dijo al futbolista: “Rodrigo entiende yo no voy a volver contigo... Terminamos, ahora hay un ampay y ¿aún así quieres continuar conmigo? No puedo, no quiero, pero él no me escucha. Yo no existo, para él lo que yo piense y sienta como mujer no vale”.

Melissa Paredes dice que NO volverá con el gato Cuba

Recordemos que el escándalo de infidelidad que envuelve a Melissa Paredes inició el pasado miércoles, luego que se emitieran unas imágenes en “Magaly TV: La Firme” en las que aparecía besándose con Anthony Aranda, su bailarín en “Reinas del Show”.

Tras ello, la modelo salió a aclarar -a través de un comunicado- que estaba separada de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, su esposo, desde fines de setiembre; sin embargo, él hizo público un pronunciamiento en el que aseguró estar sorprendido por la decisión de Paredes.

La pareja continuó viviendo bajo el mismo techo y hasta celebraron juntos el cumpleaños de su hija, pero luego la modelo anunció su inminente divorcio. El último jueves se dio a conocer que el futbolista denunció por abandono de hogar a la actriz, quien se fue de la casa que compartían llevándose a su hija.

