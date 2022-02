Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes, se presentó en la reciente edición del programa “En boca de todos” luego que el bailarín fue anunciado como el nuevo jale del reality “Esto es guerra”.

Durante su presencia en el programa de Tula Rodríguez y Maju Mantilla, el coreógrafo indicó que se encuentra muy enamorado e incluso recalcó que hoy 24 de febrero cumplió 3 meses con Melissa.

En medio de su presentación, el bailarín Anthony Aranda recurrió a las cámaras del programa para dedicar un romántico mensaje a su actual pareja sentimental.

“Bueno amorcito, quiero mandarte un beso súper grande. Tú sabes que te amo mucho y mientras tú me lo permitas, siempre estaré de tu mano para apoyarte”, expresó.

En otro momento de su intervención, Anthony Aranda negó que Melissa Paredes haya sido su “trampolín a la fama” para ganarse un espacio en la pantalla chica.

“Bueno, en mi mundo y en mi ámbito he tenido una carrera súper larga y me hice conocido dentro de (del ámbito de la danza). He ido a mundiales de baile para representar al Perú, pero sí siento que soy nuevo en titulares y eso”, explicó Anthony.

VIDEO RECOMENDADO

Anthony Aranda niega que Melissa Paredes haya sido su “trampolín a la fama”