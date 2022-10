La actriz y modelo Melissa Paredes volvió a la pista de “El Gran Show” el último sábado 1 de octubre, por lo que diversos programas de espectáculos opinaron al respecto y “América Hoy”, su ex casa televisiva, no fue la excepción.

Edson Dávila, el popular ‘Giselo’ llegó a la pista de “El Gran Show” para entrevistar a los participantes y obtuvo declaraciones de Melissa Paredes, quien no tuvo reparos en hablar con su ex programa. Cabe señalar que durante toda la conversación, Paredes prefirió no ahondar en detalles y respondió con ironía las preguntas.

“Perdón, ¿Quién eres? ¿América Hoy? Lo siento, no tengo nada que hablar con ustedes. ¿Me explicas esa hipocresía de las pancartitas?”, dijo, al inicio de la conversación, Melissa Paredes a las cámaras de su ex programa.

En otro momento de la conversación, Edson Dávila le pidió a Melissa Paredes que opine sobre Ethel Pozo y Janet Barboza, a lo que la participante de “El Gran Show” tuvo peculiares respuestas para cada una.

“¿Sabes que es lo malo con la Ethel? No puedo, no puedo decirle nada malo. Me da cólera, ella cuando habla de mi novio es como: ‘ay, se hace’”, explicó. Al hablar de Janet Barboza prefirió retirarse. “No es broma, sabes lo que voy a hacer, te voy a dar la espalda como le la dieron a mi”, dijo.

Como se recuerda, Melissa Paredes formó parte del equipo de conducción de “América Hoy” con Ethel Pozo y Janet Barboza; sin embargo, tras la polémica en torno al inicio de su relación con Anthony Aranda mientras estaba casada con Rodrigo Cuba, se alejó del programa sin mayor explicación.

