Cansada de los duros comentarios que constantemente lanza en su contra Magaly Medina, Micheille Soifer salió al frente para responderle luego que en la última emisión de su programa, “Magaly TV: La Firme”, se burlara de los conciertos que ofrece en las calles del Callao como parte de una iniciativa de su disquera, Monumental Music, a pesar de haber anunciado su internacionalización.

“Voy a responder a una persona que durante muchos años, mucho tiempo, ha hecho críticas no solamente a mi persona como figura pública sino todo aquel que hace algo bueno. Esta persona, esta señora, solamente lo que hace es destruir”, inició diciendo la popular ‘Michi’ en el programa radial “Los Trollers”, que conduce y se emite a través de Radio La Zona.

“Quiero responderle a ella porque anoche sacó algo que realmente a mí me molestó muchísimo y merece ser aclarado y que la gente sepa el movimiento que estamos haciendo en Callao, y cómo una persona trata de cambiar todo lo bonito que estamos haciendo para ponerlo por el suelo; y me refiero a la señora Magaly Medina”, agregó.

“Para empezar, yo soy un persona que tengo 15 años en el mundo artístico televisivo, trabajando todos los días, rajándome... Entonces que nadie quiera venir a dañar mi trabajo, mi carrera, (a decir) de qué vive, qué es lo que está haciendo, mire cómo le está yendo. Yo estoy en el Grupo RPP hace cinco meses, trabajo y tengo un contrato con Latina Televisión, he hecho novelas que pronto van a salir”, precisó.

“Entonces a mí me parece muy mal que me quieran malograr la imagen, que me quieran dañar. Yo me he salido del tema de los escándalos hace mucho tiempo tratando de limpiar mi carrera, tratando de hacer música que es lo que más me gusta”, refirió bastante contrariada la exchica reality, para luego explicar de qué tratan estas presentaciones callejeras.

“Nosotros estamos haciendo un movimiento para traer paz a los barrios del Callao, dándole oportunidad a diferentes artistas. Qué es más hermoso que hacer música y apoyar al talento peruano. Ella cree que puede llenarse la boca hablando, difamando, burlándose, y lo único que eres es una víbora que con su propio veneno se encarga de que la gente crea que lo que las personas estamos haciendo bien, está mal”, señaló tajante.

“Tú eres de Huacho, dime ¿Tú qué cosa has hecho por Huacho? Ayer fue el aniversario de esa ciudad y yo me enlacé con la gente de la radio de allá y estuve saludando. Yo jamás he escuchado que ella haya ido a pasar unas vacaciones en Huacho, ella se va a Miami”, dijo y cuestionó que ella haga lo que critica que otros hacen, como asistir a una reunión social en medio de la pandemia, en referencia al baby shower del hijo de Cassandra Sánchez de La Madrid y Deyvis Orosco.

“La señora saca una nota de otras personas haciendo un baby shower súper costoso, pero cuando otras personas se juntan: que la aglomeración, que los protocolos pero como era algo ‘ficho’, que para ti te va a sumar. Tú normal, como eres la madrina, como estabas allí de invitada, no había ningún problema. No voy a permitir que el odio que ella fomenta, que ella tiene internamente, limite los sueños de otras personas”, argumentó.

Micheille cuestionó que la ‘Urraca’ arremeta contra ella por sus shows en la calle. “A mí me molesta porque ¿qué cosa está haciendo ella? Ella solo se encarga de criticar. Yo soy de Ventanilla, soy chalaca de corazón, pertenezco a una disquera chalaca y si hay que hacer esto todos los domingos, yo lo voy a hacer y eso no me va a restar como artista, no me va a quitar la internacionalización que tanto dice ella”, dijo.

“Al contrario, demuestra el ser humano que soy y que nunca me olvido de dónde vengo. (Ella es) una persona pública que tiene poder, tiene un programa de televisión, en el que solamente se encarga de difamar, destruir... Porque eso es lo que estás haciendo Magaly, estás destruyendo sueños, a gente, esperanzas y lo único que haces tú es rating, tratando de arruinar familias y denigrando a la mujer”, finalizó.

