Fue uno de los encuentros más esperados de la televisión, Micheille Soifer y Johanna San Miguel se volvieron a encontrar en el programa de “Esto es Habacilar”, luego que cada una de ellas, por motivos artísticos tomarán, caminos distintos.

La emoción fue tanta que terminaron trenzadas en un efusivo abrazo, incluso la recordada “mamá leona” terminó cargando a la cantante.

Previamente, la conductora del programa concurso presentó a Micheille como una mujer espectacular y que la consideraba como su hija. Ante tal elogio, su invitada no dudó en agradecerle dichas palabras y dejar en claro que era la preferida de Johanna.

“Ha llegado el momento de presentar a mi hija, mi bebé, mi engreída, mi favorita, la única para mí, la amo y la adoro. Tanto es así que nunca me he peleado con ella. Esa es mi leona”, dijo

La popular “Michi”, Rafael Cardozo y Yahaira Plasencia llegaron al programa de América Televisión el último viernes para participar en la secuencia “Canta y Gana de Las Estrellas”.

Además, también se reencontraron con sus incondicionales amigas y ex guerreras Paloma Fiuza y Angie Arizaga.

“Estuve con personas que son importantes en mi vida … en especial @johanna_san_miguel_dammert a quien admiro y amo muchísimo, mi madre leona y la persona que celebró cada punto. Te amo”, señaló la popular ‘Michi’ a través de su cuenta de Instagram.

Continúa enfocada en su carrera artística:

Como parte de la promoción del disco la “Nena”, Micheille enfundada en un sexy traje negro y acompañada por su ballet, presentó en “Habacilar” el tema el “Mix álbum La Nena”.

“La Nena”, el primer álbum de Micheille Soifer, está compuesto por ocho temas: “La Nena”, “Tempo”, “Tu boca”, “Bye Bye”, “Te darás cuenta”, “Bombón asesino”, “Torero” y un feat con Ángel López, ex vocalista de Son by Four, en la canción “Yo tengo un flow” (al Callao).

‘Michi’ explicó que cada uno de los temas están inspirados en etapas de su vida que quiere compartir con sus seguidores. “‘Tu boca’, es una canción por ese amor oculto, a esa persona que amas en silencio y no se lo puedes decir”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO:

Patricio Parodi le responde a la mamá de Yotún por pedir que haga oficial su relación con Luciana Fuster