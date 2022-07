Mike Bahía se encuentra en medio de la polémica por una presunta infidelidad a su pareja Greeicy Rendón. El hecho se ha vuelto viral en Twitter luego que una joven trujillana llamada Betty Casas publicara un video en el que aseguró que el intérprete de “Buscándote” estaba en su ‘Kiss List’ (Lista de besos); es decir, que habría besado al cantante.

“¿Podrán tener a Mike Bahía en su lista de Kiss List? Yo sí”, se le oye decir a Betty Casas en el video filtrado a través de redes sociales, donde también se recogen imágenes de la asistencia de la joven al concierto que realizó el colombiano en Trujillo el pasado 16 de julio.

Por si fuera poco, también se filtró una presunta conversación a través de Instagram que habrían tenido la joven trujillana y el cantante colombiano. En dicho chat, Mike le habría dicho: “Voy a reunirme con el empresario, pero cuando termine esa reu puede ser”.

Joven trujillana aseguró que Mike Bahía está en su Kiss List tras su show en Trujillo. (Video: Twitter)

Tras la exposición de esta presunta infidelidad, los nombres de Mike Bahía y Greeicy Rendón se han convertido en tendencia en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde se han publicado extensos mensajes que muestran su preocupación por el hecho.

JOVEN NIEGA TODO

Tras convertirse en viral por su video, la joven trujillana Betty Casas volvió a sus redes sociales para compartir un comunicado en el que aseguraba que todo lo que había dicho sobre Mike Bahía era una broma y pidió que paren los comentarios en su contra.

“No entiendo todo el morbo que están creando de una simple broma que hice en close friends, tengan cuidado con la gente en la que confían, realmente mi última intención es que se armara todo este circo, quienes me conocen saben que tan jodida soy y esto fue eso, una joda, por favor eviten lanzar comentarios si ni quiera son cercanos a mí ni mucho menos me conocen”, precisó en su post.

Este fue el comunicado de la joven trujillana que dijo que Mike Bahía estaba en su Kiss List. (Foto: Instagram)

Cabe señalar que, hasta el momento, ni Mike Bahía ni Greeicy han reaccionado ante esta situación, por el momento se sabe que la pareja atraviesa un buen momento tras el nacimiento de su primer hijo Kai, quien llegó al mundo el pasado 21 de abril del presente año.

VIDEO RECOMENDADO

Mike Bahía y Greeicy quieren hacer colaboraciones con artistas peruanos

Mike Bahía y Greeicy quieren hacer colaboraciones con artistas peruanos: “Perú está lleno de talentos” https://www.americatv.com.pe/noticias