Vanessa Jerí interpretó en la recordada serie “Mil Oficios”, que era protagonizada por Adolfo Chuiman y dirigida por Efraín Aguilar, a Carola Olazo y junto a Sandra Arana, quien dio vida a su hermana Giannina, eran ‘Las hermanas terremoto’.

Sin embargo, este personaje que le dio popularidad a la modelo y actriz, era conocido en esta producción como ‘La Huequis’. Es así que en un reciente post en Instagram, la exconductora de TV contó quien le puso este sobrenombre.

Esto sucedió cuando Vanessa Jerí recordó en la publicación que han pasado 19 años desde que debutó en la teleserie que se transmitía por Panamericana Televisión. Asimismo, tuvo sentidas palabras para sus compañeros y dio a conocer que, contrario a lo que muchos pensarán, el trabajo actoral es muy sacrificado.

“Wow Carola, la terremoto, la huequis... Tantos momentos imborrables al lado de grandes actores, gracias a ti aprendí a amar esta profesión. Al comienzo se me hacía difícil aprender e interpretar los guiones (por que no había estudiado actuación) y detrás de cámaras hacía mi puchero en forma de ‘protesta’... De pronto un día lo vio papá Efrain y me dijo que lo usara para mi personaje”, indicó inicialmente.

“Adolfo me puso ‘pelo de choclo’; Lalo ‘La huequis’, ‘bebé sinclair’ jaja, y así muchas anécdotas más que pasamos en las grabaciones, giras y el circo con Adolfito (Chuiman), Mónica Torres, Magdyel Ugaz Christian Thorsen, Lucho Cáceres, César Ritter, etc”, recordó.

“La verdad que nosotros chambeamos fuerte... De lunes a viernes grabábamos y los sábados viajábamos hasta el lunes a las 6am para continuar grabando... Las giras eran al margen de la serie... Así ‚muchos tuvimos la dicha de conocer casi todo el Perú. Amo a ‘La huequis’ por que era inocente, ocurrente, divertida, era una niña grande y gracias a ella llegué a la popularidad”, finalizó en su texto.

En apenas unas horas, el post de Vanessa Jerí está a punto de alcanzar los 14,000 “Me gusta” y ya superó los 250 comentarios en Instagram, donde sus seguidores le expresaron todo su cariño.

“Eres un icono de la TV peruana, siempre me gustó tu personaje con Lalo locura”, “La siguen pasando y esta más que divertido... Muy linda e inocente tu personaje de Carola.. ‘Las terremoto’”, se puede leer en algunos mensajes junto a la publicación.

