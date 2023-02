Este viernes 17 de febrero se desarrolló la “Noche Cero”, denominada como la nueva Gala del Festival de Viña del Mar 2023, instancia que contó con 120 invitados este año. Milena Warthon, representante peruana en la competencia, desfiló por la alfombra roja luciendo un vestido de material reciclado. Asimismo, llamó la atención entre sus seguidores un mensaje en su pecho.

A través de su cuenta de TikTok, la intérprete de ‘Warmisitay’, tema que cantará en el festival de música más grande de Latinoamérica, mostró cómo fue su preparación para la importante noche.

“Hoy es la gala en Viña del Mar, por eso me he puesto en modo diabla. La temática es reciclaje y naturaleza, por eso me traje mi vestido desde Lima. Está hecho de un jean y polleras recicladas. Mi traje está muy bonito, pero lo más importante de todo es (el mensaje)”, señaló la cantante en su TikTok.

El mensaje de Milena Warthon en Viña del Mar

Milena Warthon posó para las cámaras de diversos medios internacionales durante su paso por la alfombra roja en la gala del Festival de Viña del Mar 2023. La cantautora peruana mostró la frase escrita sobre su cuerpo: “Para ser una mujer andina en Latinoamérica hay que tener coraje”.

“Esta es una gran oportunidad para mí para poder visibilizar a una mujer andina. Yo quiero demostrar eso en Viña del Mar. Mi canción “Warmisitay” fue compuesta para mi abuela, pero al final empodera a todas las mujeres andinas. Me siento muy feliz de estar aquí”, comentó a la prensa durante el evento.

¿Qué canal transmite el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023?

Chile - Canal 13, TVN, Radio ADN y Radio Pudahuel.

Perú - Star Channel y Star+.

Argentina- Star Channel y Star+.

¿Qué día se presentan los artistas de Viña del Mar 2023?

Fecha y horario

Domingo 19 de febrero

Karol G y Paloma Mami

Lunes 20 de febrero

Tini Stoessel y Emilia Mernes

Martes 21 de febrero

Alejandro Fernández y Los Jaivas

Miércoles 22 de febrero

Fito Paéz y Rels B

Jueves 23 de febrero

Christina Aguilera y Polimá Westcoast

Viernes 24 de febrero

Camilo y Nicki Nicole