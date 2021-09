Santi Lesmes y Milena Zárate volvieron a tener un cruce de palabras en vivo en “Reinas del Show” a tal punto que la bailarina abandonó la pista de baile en medio de lágrimas antes de presentar su coreografía.

La colombiana y el miembro del jurado se enfrentaron luego que la colombiana le reclamara el haber desmerecido su trabajo, y que además haya mencionado el caso de infidelidad de Edwin Sierra y su hermana.

“Él dijo que lo único que conoce de mi es la novela de que mi hermana me quitó a mi marido, y eso no se hace, porque con la familia no se juega, porque si él está aquí y lanza un calificativo de esa manera debe aprender a recibir”, cuestionó la también cantante.

La cantante, actriz y empresaria Milena Zárate abandonó el set llorando tras una confrontación con el jurado de 'Reinas del show 2', Santi Lesmes, por los comentarios que él había realizado sobre la relación sentimental de Milena. (Fuente: América TV)

Milena Zárate exigió unas disculpas por parte de Santi Lesmes, pero al no recibirlas, se fue llorando de la pista de baile. “Me disculpas Gisela yo no puedo bailar así, la gente sola va sacar sus propias conclusiones de esto que acabas de hacer”, señaló antes de abandonar el set.

Gisela Valcárcel lamentó la radical decisión de la artista colombiana y pidió disculpas a los televidentes por este incidente. “Hay cosas que realmente nunca cicatrizarán y en serio hay cosas con las que nadie debiera meterse”, lamentó.

