La exparticipante de ‘Reinas del show’, Milena Zárate opinó sobre los coqueteos que hubo entre Paula Manzanal y Anthony Aranda, bailarín que fue ampayado junto a Melissa Paredes la semana pasada.

Zárate señaló en el programa de ‘Amor y fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, que Paula Manzanal tomó los coqueteos de forma ligera, pero la exMiss Perú se habría confundido con sus sentimientos.

“La diferencia entre Paula y Melissa, es que Paula es una mujer soltera que se puede parar de cabeza. Para Paula la mayoría de chicos que llegan a su vida son como bocaditos que va cambiando. Yo creo que Paula sí se las olió, simplemente fue que rico bocadito y chau papito, y creo que Melissa se confundió”, expresó Milena, algo con lo que coincidió Rodrigo González.

Además, la actriz y cantante colombiana reconoció que nunca se dio cuenta de que Melissa y Anthony tenían una relación amorosa como sí lo sospechó cuando el bailarín coqueteó con Paula Manzanal. También, dejó entrever que las relaciones que se dan entre un artista y un bailarín es por el largo tiempo que pasan juntos debido a los intensos ensayos.

“Nosotros pasamos mucho tiempo con nuestros bailarines... Y no solo en la academia, sino fuera de ella porque allí solo se puede ensayar dos horas. Luego buscamos otros sitios para ensayar y no se sabe que pueden pasar... He visto la confianza que tenemos con nuestros bailarines... Nunca he visto una agarrada de mano (entre Melissa y Anthony) ... Eso lo vi con Paula Manzanal, pero con ella no”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba: conoce las señales que anticiparon el fin de su matrimonio

La modelo y participante de “Reinas del Show”, Melissa Paredes, puso fin a su relación con su aún esposo el ‘gato‘ Cuba, tras la difusión de unas imágenes comprometedoras con su bailarín Anthony Aranda. Este hecho causó el asombro de la farándula local, debido a que esta pareja mostraba innumerables muestras de amor.