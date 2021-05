En la reciente edición de “El artista del año”, Milett Figueroa se presentó en el set para interpretar el tema de la telenovela “María, la del barrio”. La encargada de reforzarla fue Milena Zárate, quien interpretó a Soraya Montenegro.

Previo a su show, Gisela Valcárcel reveló un video en el que vemos a la modelo llorando durante los ensayos de su presentación mientras manifestaba que no quería ser vista solo como una sexy symbol.

“No es querer agradar a alguien es demostrar aquí que puedo cantar canciones de calidad muy amplia. No quiero pretender cantar las mejores canciones, pero me gustaría que me den la oportunidad más adelante a hacer un gran espectáculo y cantar porque me estoy preparando, me gustaría que me reten vocalmente”, expresa la joven a Gisela tras la difusión de las imágenes.

La conductora de “El artista del año” y el jurado Aldo Miyashiro alentaron a la actriz a continuar formándose como cantante y que se olvide del qué dirán.

En un encuentro con la prensa, Milett habló sobre su presentación. “Lo que pasa es que soy bastante sensible, pero me duró un día porque después seguí con la actitud, con las ganas de aprender, de retarme. O sea, sentí que esa canción no era de mi tono vocal, pero le bajaron el tono y pude cantarla bien, me hubiera gustado cantar una canción fuerte”, dijo la joven.

Asimismo, Milett Figueroa se refirió al acercamiento que se ha dado entre Diego Val y Macarena Gastaldo, a quienes les envió felicitaciones. “No tendría por qué no gustarme (su relación con Macarena) porque yo no estoy con Diego, felicitaciones para todos”, comentó escuetamente.

La participante del programa de Gisela dijo que le parecía absurdo que se la gente crea que mantuvo una relación con el cantante luego de que recibiera unas flores de él.

“Me parece absurdo que por aceptar unas flores de un compañero ya digan que estoy con él, solo porque sonreí, a la próxima vez no voy a recibir nada, no voy a sonreír para que no se imaginen nada”, señaló.

