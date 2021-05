En la reciente edición de “El artista del año” se reveló que Milett Figueroa recibió unos tulipanes durante los ensayos para la quinta gala del programa sabatino. Nadie sabía quién era el admirador de la modelo, pero ella reveló minutos previos de su presentación que fue Diego Val.

“Fue mi compañero Diego Val. Es un lindo detalle”, comentó sorprendiendo a todos los presentes.

El cantante, quien también se encontraba en la pista de baile, se tomó unos minutos para explicar la razón por la que entregó el detalle. “Yo tengo una linda relación con Milett y creo que es importante siempre de alguna manera demostrar amor a esas personas importantes con mínimos detalles”, expresó.

“La quiero mucho y ella sabe cómo me siento por ella. Así que adelante, sabes que eres una profesional y no debes escuchar lo que nadie más dice solo lo de tu corazón”, añadió.

Tras el show, la actriz de “De vuelta al barrio” se volvió a referir a Diego, a quien calificó de ser un caballero. “Yo siento que él me respeta mucho, es un caballero, yo lo respeto también por la clase de persona que es, por las intenciones que tiene, hay mucho respeto entre los dos. Hay mucho cariño”, dijo a la prensa.

Por su parte, el cantante sostuvo que siempre ha sentido algo especial por la artista peruana. “Yo siempre lo he dicho, yo siempre he sentido algo especial por ella y creo que ella también lo sabe y lo siente igual que yo. Al final, yo siempre he sido muy abierto, yo soy detallista, así soy. La verdad no pensé que fuera a tener mucho rebote”, comentó.

“Los dos estamos solteros, estamos participando en un programa donde compartimos mucho, al final nadie nos va a decir qué hacer o no hacer, al final somos libre, vamos a fluir”, acotó.

Diego Val y su mensaje de amor a Milett Figueroa

