Mimy Succar, mamá de Tony Succar, dijo sentirse muy afortunada con su participación en el programa “Perú tiene talento”, pues siente que está en un ambiente “hermoso y de compañerismo”.

“Primera vez que estoy en la televisión y la verdad que me siento una mujer muy afortunada porque me ha tocado un ambiente tan hermoso, hay tanto compañerismo. La experiencia de ‘Perú tiene talento’ ha sido positiva para todos, especialmente para mí que me he dado cuenta de la cantidad de grandes talentos que hay en nuestro país”, afirmó en una entrevista con el diario Trome.

Mimy recordó cómo fue la primera vez que hizo su aparición en TV, cuando le dio una sorpresa a su hijo Tony cantando Kímbara en “La Voz Senior”.

“Sí, casi yo no iba a ir porque estaba muy ocupada cuidando a mis nietas porque le ayudo a mi hija. Después mi esposo me cuenta que todos los artistas habían presentado a sus familiares, menos Tony. Así que dije: ‘Voy, canto y regreso’. Pero, a veces, Dios te pone las oportunidades y hay que aprovechar el momento”, comentó.

La figura de Latina contó que tras su aparición en la TV le llegó la propuesta de “Perú tiene talento”; sin embargo, no estaba del todo convencida.

“Sí, cuando le hicieron la propuesta a mi esposo yo respondí: ‘Ni hablar’. Nunca he hecho televisión, imagínate voy a estar con Gianella Neyra, Renzo Schuller, Ricardo Morán, el mismo Mathías Brivio que tienen años en la televisión, yo soy una analfabeta en esto. Pero la productora dijo que a la gente le gustaba mi naturalidad. Entonces, me dije vamos a probar y si no les gusta, me regreso a Miami”, comentó.

Asimismo, la mamá de Tony Succar se mostró orgullosa porque a sus 62 años sigue persiguiendo sus sueños. “Mira hace poco recibí el premio Luces como la artista revelación. Mi primer premio a los 62 años ja, ja ja. (…) Todo con paciencia, no hay que desesperarse. Dios sabe cuándo es el mejor momento para ti, pero tienes que estar preparado para cuando lleguen las oportunidades”, puntualizó.

