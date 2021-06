Monique Pardo sufrió una aparatosa caída el último sábado en “El Artista del Año”, programa en el que se presentó como refuerzo de Diego Val, quien finalmente fue eliminado por la votación del público y dejó la competencia.

Tras el incidente, la intérprete de “Caramelo” se pronunció y señaló que está “viva de milagro”. Además, dijo que Gisela Valcárcel no es responsable de su accidente.

“Fue un atentado contra mi vida, tengo casi medio cuerpo con moretones, creo que estoy viva de milagro porque caí de cara, mi frente golpeó el piso... Pero mis huesos son fuertes, no me he roto ninguno. Gisela no tiene responsabilidad en esto, pero siento que me empujaron, me hicieron volar en el escenario”, comentó al diario Trome.

La artista nacional contó que luego de su caída fue trasladada inmediatamente a una clínica local, donde permaneció varias horas.

“Gracias a Julie Freundt e Isabel Iñigo me llevaron en ambulancia a una clínica porque todos estaban asustados. Espero que esto no me deje secuelas, yo vivo de mi trabajo y ayudo siempre a mis nietas, me siento preocupada”, agregó Monique.

El último domingo 6 de junio, Monique Pardo se presentó en su local de votación en una silla de ruedas. La artista aseguró que su accidente no la haría dejar de ejercer su deber cívico.

