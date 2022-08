El reconocido actor peruano Diego Bertie falleció este viernes 5 de agosto luego que cayera desde lo alto de un edificio, ubicado en el distrito de Miraflores. El artista fue auxiliado por paramédicos y bomberos; sin embargo, no sobrevivió a la caída, reportó Mario Casaretto, comandante general de los Bomberos.

Carlos Sánchez de la Puente, manager del actor nacional, se mostró sorprendido con la lamentable noticia.

“Me estoy trasladando al hospital. Recibí la noticia por el centro de informaciones de América, estoy intentando desde ese minuto conectarme con su pareja, pero no tengo ninguna información más, de hecho, parte de mi equipo se está trasladando antes que yo. Yo estoy a treinta minutos por el tráfico, estamos todos en shock porque Diego es un ángel viviendo entre nosotros”, comentó en conversación con América Noticias.

Asimismo, Carlos Sánchez resaltó que el intérprete de “Qué difícil es amar” estaba muy feliz por el éxito que tuvo su regreso a la música. “Lo digo porque el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar. Todavía no tengo esa información, no puedo confirmar nada porque no tengo ninguna información adicional al respecto”, comentó.

El manager del artista peruano reconoció estar en schock con la lamentable noticia. “Con Diego programamos su regreso a la música, su interés su entusiasmo, su arte, su alegría lo han conducido a acercarse de nuevo a su público y su regreso fue increíblemente bueno. La gente lo esperaba. Como te digo en shock porque no he hablado con nadie de la familia, estamos llegando para allá”, puntualizó.

Carlos Sánchez de la Puente también brindó detalles de la última conversación que mantuvo con Diego Bertie, quien no encontraba bien de salud debido a que presentaba síntomas de COVID.19.

“Nosotros manejamos el traslado de (sus conciertos) porque Diego reportó el día lunes unos síntomas de COVID-19. La tos y la gripe no lo tenían en el mejor momento de salud, es un artista súper exigente consigo mismo, entonces preferimos enviar un comunicado. Hasta ayer en la mañana he hablado con él, ha estado muy contento porque venía a verlo la familia al show. Tengo un mensaje de él súper entusiasmado. (...) Estoy en show, no lo creo, lo lamento muchísimo si se ha confirmado esto”, acotó .

