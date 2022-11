Natalia Salas continúa con la batalla contra el cáncer de mama, y luego de ser operada y de recibir sus primeras quimioterapias, la actriz decidió raparse el cabello para hacer más liviana su lucha contra dicha enfermedad.

La actriz dejó que su pareja, Sergio Coloma, sea el encargado de raparle todo el cabello, tal como se aprecia en un video que ella misma publicó en sus redes sociales. Todo ocurre mientras ella sonríe para la cámara.

“Hoy se me empezó a caer el pelo y me dolió… Me habían dicho que dolía. Y es verdad. Preferí adelantarme… y raparme. Bueno… me rapó mi @chejocoloma. Mi compañero hermoso… ¡cómo te amo, carajo! Me amas tan bonito y tan amable, que no hay día que no agradezca porque seas el papá de Leandro y mi amado marido. Gracias, gracias, gracias. El pelo crece… y siento que nuestro amor lo hace también #ConTodoMenosMiedo”, escribió la recordada Andrea de “Al Fondo Hay Sitio” en Instagram.

Luego de quitarle su rojiza cabellera a la exconductora de “América Hoy”, Sergio Coloma sorprendió a Natalia Salas al pasar la máquina para cortar cabello por su cabeza, esto como gesto solidario hacia su pareja.

No solo los fans de la actriz le expresaron su apoyo en esta publicación, sino también varias figuras del espectáculos, como Patricia Barreto, Maju Mantilla, Gisela Valcárcel, el comediante mexicano Adal Ramones, entre otros.

Recordemos que Natalia Salas anunció a inicios de octubre que fue diagnosticada con cáncer de mama y que debía ser sometida a una mastectomía antes de comenzar su tratamiento contra la mencionada enfermedad oncológica.

