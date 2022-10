Días atrás, Natalia Salas contó a sus seguidores de las redes sociales que había tomado la decisión de raparse el cabello previo a iniciar con su tratamiento contra el cáncer, pues las quimioterapias harían que se le caiga y no permitiría que llegue ese momento.

Es así que el último lunes 10 de octubre decidió cortarse el cabello y mostró cómo fue el proceso de su cambio de look en unos videos compartidos en su storie de Instagram.

Si bien no optó por raparse el cabello, sí decidió cortárselo más arriba de los hombros dejándose un cerquillo de lado. “Haciéndome cargo”, escribió como descripción a las imágenes de ella.

Según se aprecia en los videos, se cortó el cabello previo a dirigirse a la clínica para aplicarse unas inyecciones que la inducirán a la menopausia, pues parte de su tratamiento para empezar a eliminar las células cancerígenas de su cuerpo incluye que se adelante dicha alteración hormonal. Además, este procedimiento le ayudará a prepararse para comenzar la quimioterapia el 17 de octubre.

“Aparte de las quimios, debo suprimir mi actividad hormonal porque el cáncer que me encontraron es hormonal. Por eso, Leandro será hijo único”, escribió el video donde vemos que un personal médico le está aplicando el medicamento.

Natalia fue discriminada por padecer cáncer

Natalia Salas sorprendió a sus seguidores luego que días atrás confesara que una marca la discriminó por padecer cáncer de mama.

“Cuando la chica que me convocó se enteró, me consultó si iba a poder postear y le dije que la próxima semana. Me dijo: ‘Normal, reina’. Les pregunté hasta cuándo me podían esperar y nunca más me respondió. Al día siguiente le hablé y me dijo: ‘Ay, reina, hemos estado viendo con la marca y por ti, por tu bienestar, que mejor no hagas la campaña y ya más adelante para otra’. Y yo: ‘Ja, ja, ja’ (...). Bueno, me sentí horrible”, relató la actriz de “Al fondo hay sitio”.

VIDEO RECOMENDADO

Natalia Salas anunció su embarazo con tierno vídeo

La actriz sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar por redes sociales que se convertirá en madre por primera vez. https://elbocon.pe/trends/natalia-salas-conto-como-anuncio-su-embarazo-a-su-familia-instagram-nndc-noticia/