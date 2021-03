El último sábado, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se presentaron en el programa “Estás En Todas” para confirmar que estaban esperando su segundo bebé. Los esposos se mostraron felices y muy emocionados por la llegada del hermanito o hermanita de Liam, su hijo mayor.

Tras ello, la modelo se animó a dar más detalles de su embarazo, respondiendo algunas preguntas de sus seguidores a través de sus Stories de Instagram. “¿Cómo te enteras que estabas embarazada de tu segundo bebé?”, le consultaron.

“Esta es una súper pregunta. De hecho yo estaba de viaje, en diciembre nos fuimos a Estados Unidos, y comencé a sentirme mal tomando mi extracto verde de las mañanas y no entendía por qué Comencé a sentir náuseas y como que él más o menos ya sospechaba”, indicó Vértiz.

Otro fanático le preguntó : “¿Cuántos meses tienes?”, a lo que ella respondió: “Bueno, en un post que acabo de subir hace poquito, puse que tenía 15 semanas, pero hoy (martes 2 de marzo) he cumplido 16, así que ya estoy en los cuatro meses”.

En otra pregunta le indicaron: “¿Cómo le contaste a Yaco que estaban esperando otro bebé?”. Natalie, mostrándose muy emocionada dijo: “¡Nos enteramos juntos! Yo de hecho estaba un poco reacia a hacerme la prueba porque no quería ilusionarme antes de tiempo”.

Natalie Vértiz también contó cuáles son los antojos que tiene. “La verdad no he tenido un antojo que tú digas: ‘¡Alaaa!’ ¿No? Pero estoy esperando que me den esos antojos fuera de este mundo y solamente fastidiar a Yaco para que me los consiga, pero en verdad estoy comiendo frutas y todo lo cítrico”, manifestó.





Natalie Vertiz sobre embarazo

VIDEO RECOMENDADO

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se pronunciaron sobre los rumores de su separación

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se pronunciaron sobre los rumores de su separación. (América TV)