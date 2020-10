A un mes de haber reemplazado a Sheyla Rojas en el programa “Estás en todas”, la conductora Natalie Vértiz se asusentó en el programa sabatino tras realizar un viaje a Máncora junto a su esposo,Yaco Eskenazi.

A manera de justificar su falta, la modelo realizó un enlace en vivo para comunicarse con su compañero ‘Choca’ Mandros y así explicar el motivo de su ausencia.

“Ha pasado un inconveniente con mi regreso, pero estoy con ustedes en corazón y mente. Ya me verán la próxima semana con ustedes. Como tiene que ser porque ya cumplí un mes con ‘Estás en todas’", expresó la modelo desde las playas de Máncora.

Ante esta situación, ‘Choca’ Mandros no pudo evitar sentir “envidia” por su compañera y le recordó a Natalie Vértiz que apenas tiene un mes en el espacio de entretenimiento.

“No pudiste buscarte una pared blanca para no sacarme cachita... Amiga, no es porque te sienta envidia, pero porqué no estás acá (en el set del programa). ¿Qué ha pasado, si tú eres nuevita?", señaló Mandros.

→ Natalie Vértiz se ausenta de “Estás en todas” por viaje a Máncora. (Video: América TV)

