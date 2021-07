El conductor de televisión y actor, Yaco Eskenazi reveló en el programa ‘Estás en todas’ que su esposa y conductora de dicho espacio sabatino Natalie Vértiz es celosa y que siempre le pregunta qué tanto escribe en su celular.

Todo ocurrió cuando Natalie Vértiz y Choca Mandros presentaron una nota donde los integrantes de ‘Estos es guerra’ debían confesar si son celosos y cuál es la peor escena de celos que hicieron. En ese momento, Choca le preguntó a Natalie si es celosa, a lo que ella respondió: “Me gusta fastidiar a Yaco de vez en cuando, pero me parece algo bien infantil”.

Sin embargo, Choca no le creyó y le escribió a Yaco Eskenazi para que revelara la verdad. Minutos después, Yaco envió un mensaje de audio que Choca hizo público.

“Quería cotarles que mi Nati sí es celosa, varias veces me ha hecho mis escenas, siempre está mirando la tele con un ojo y con el otro ojo mirando mi celular y me dice: ‘qué estás escribiendo’, pero es una celosa linda, pero sí tiene que cuidar a su león. Yo sí no soy nada celoso. Yo la dejo ser”, dijo Yaco Eskenazi entre risas.

En su defensa, Natalie explicó que, si bien ambos son celosos, nunca llegan a ser tóxicos. “Mentiroso puedo contar las veces que me ha hecho escenas de celos... La verdad es que nos reímos los dos, pero de ahí a celos enfermizos no. Nosotros no somos tóxicos, pero es verdad cuando lo veo muy concentrado le digo: ‘qué haces, están buenas las redes sociales’”.

“En toda la relación solo una vez ambos tuvimos la mala costumbre de agarrar el teléfono del otro, fue hace años... La verdad esa es la manía más horrorosa que puede tener una pareja”, agregó la conductora de televisión.

