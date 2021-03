Los conductores de “Estás en todas”, Jaime ‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz, no fueron ajenos a la polémica en torno a Sofía Franco y su esposo Álvaro Paz de la Barra. Los conductores aprovecharon un espacio de su programa para enviar un mensaje a su excompañera de canal.

El primero en pronunciarse, tras presentar un informe de la relación de Sofía Franco y el alcalde de La Molina, fue ‘Choca’ Mandros, quien le pidió a la exconductora de TV que “vaya con calma, pero que busque justicia”.

“Ya sabemos que ambos han salido de la comisaría, Sofía posteó algo lindo agradeciendo a su familia. Queremos desde acá mandarte un mensaje de tranquilidad, dentro de todo, que vayas con calma, pero que busques justicia. En realidad, no me parece justo lo que te hicieron, lo que te grabaron y cómo te grabaron”, expresó Mandros.

Por su parte, Natalie Vértiz también se unió a los comentarios y calificó de “abuso” que hayan grabado la intervención de Sofía Franco en su vivienda en La Molina. Además, pidió que los involucrados solucionen sus problemas pensando en el bienestar de su hijo.

“Así es, yo también me he quedado helada viendo las imágenes. Hay varias cosas que son injustas en esta vida y que, finalmente, nadie sabe lo que pasa entre cuatro paredes en la casa de una familia. Pero sí, me parece un abuso que hayan grabado estas imágenes porque me parecen privadas, dentro de la casa de Sofía Franco y no tengo ni idea de lo que está pasando en la cabeza de Álvaro (Paz de la Barra). Si conocemos a Sofía de cerca y esperamos que todo esto se pueda solucionar de la mejor manera, buscando justicia y que sea lo mejor para su hijo”, dijo.

“Es lo más importante para ambos padres que tienen que pensar no solo en ellos, sino en el hijo que tienen y van a seguir teniendo durante toda la vida. Así es que, antes de decir públicamente cualquier cosa, señor Álvaro, piense en su hijo. Solucionen sus problemas y si tienen algo que decir, yo creo que se lo tienen que decir a la jueza. Un beso, Sofía”, terminó diciendo Jaime Mandros.

