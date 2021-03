Tras su paso por “Guerreros” en Puerto Rico, el exchico reality Nicola Porcella regresó a Perú para continuar con su carrera y acaba de anunciar su próximo proyecto: volverá a la conducción con un espacio de entretenimiento, todos los sábados, por las plataformas de ‘Crea Digital’.

En una reciente entrevista con el diario Trome, el excapitán de los ‘guerreros’ se manifestó entusiasmado por su nuevo proyecto, además, resaltó que le gusta que sea en redes “para todas las plataformas”.

“Estoy súper contento y emocionado porque era un proyecto que tenía desde que volví de México (a Lima), es un programa netamente de entrenamiento y familiar. Habrá concursos, premios en efectivo, apoyaremos a los emprendedores y se emitirá por todas las plataformas digitales para que la gente pueda ver el programa desde cualquier lugar”, contó al citado medio.

“… hace tiempo quería hacer algo en redes para todas las plataformas. Me junté con la gente correcta y ya lo estamos sacando adelante. Va a ser un proyecto bien bonito de verdad, será un programa digital, súper familiar y divertido. Además, la gente podrá participar, se podrán conectar en cualquier momento, no necesitarán llegar a la casa para prender la televisión, estén en el Metropolitano o donde estén... podrán ver el programa”, añadió.

Asimismo, el también actor aseguró que continúa llevando sus clases vía Zoom con el CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa y aseguró que sus planes de regresar a México para continuar con su carrera siguen en pie.

“Lo de México sigue en pie, eso no va a cambiar por nada del mundo, estoy esperando nada más que me llamen y me voy para allá (México). Todo sigue igual por ahora, me voy a quedar en Lima, pero en unas semanas me voy (a México) para ver unas cosas (propuestas) que tengo que cerrar”, precisó al diario Trome.

