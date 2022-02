El exguerrero Nicola Porcella negó de forma rotunda ser parte de la nueva temporada del reality ‘Esto es guerra’, que regresará a la pantalla chica en una edición especial por su décimo aniversario.

Así lo dijo, a través de sus historias de Instagram, debido a que sus seguidores le insistían sobre su regreso. “Peter fajardo dijo que sí ibas a ir, porque ya había conversado contigo y dijiste que sí vas a estar en EEG por los años”, le escribió uno de sus seguidores.

Ante esto, Nicola Porcella contestó: “Chicos tengo muchos mensajes así es que no son casi todos. Yo no he hablado con nadie, estoy a horas de volver a México y si Dios quiere al programa que quiero”.

“A EEG le deseo lo mejor por sus 10 años y espero que vuelvan a ser los de antes de todo corazón. Pero como les digo hay 0000.1% de probabilidades de que vuelva a menos que pase algo extraordinario”, agregó en su red social.

Además, adelantó que ya está haciendo sus maletas para su inminente viaje a México. Mientras que Johanna San Miguel anunció en ‘En boca de todos’ que regresarán guerreros que nadie imagina.

