Nicola Porcella conversó este miércoles con los conductores de “En boca de todos” sobre su reciente aparición en “La Academia”, donde se reencontró con su expareja sentimental Angie Arizaga.

“Qué tan complicado fue para ti hacer esta escena”, preguntó Ricardo Rondón al modelo, quien aprovechó la oportunidad para expresar sus mejores deseos para la pareja conformada por Angie Arizaga y Jota Benz.

“Pasó bastante tiempo, a Angie y a Jota le deseo lo mejor del mundo, esto era una escena. De verdad, estoy contento por ellos dos, y por todos. A los chicos los veía divirtiéndose, grabando’”, dijo al inicio ante las cámaras de “En boca de todos”.

El modelo confesó que se sintió bastante nervioso al inicio de la escena, pues no sabía cómo iban a reaccionar sus excompañeros de “Esto es Guerra” con su presencia.

“Me puse nervioso cuando recién entre porque nadie sabía y no sabía las reacciones que iba a tener la gente, después -cuando me saco la máscara- me suelto porque ya comencé a hablar con los chicos”, explicó. “Impresionado sí, incómodos no lo sé, no me di cuenta. Todos se quedaron helados, nadie sabía”, acotó.

Nicola explicó que aceptó participar en una de las escenas de “La Academia” porque le parecía que era una forma de cerrar un capítulo en su vida, ya que la miniserie mezcla la ficción con la realidad.

“Debut y despedida, me dijeron que estaba en los planes, me preguntaron si estaba en Lima, me contaron de qué trataba la escena y me pareció súper bonita porque tú sabes que ‘La Academia” mezcla ficción y realidad, me pareció que era una escena que cierra un capítulo de la vida de los tres, y lo cerraba de la mejor manera como lo queríamos siempre nosotros: deseándole lo mejor a cada uno”, señaló.

Finalmente, el exintegrante de “Esto es Guerra” contó que pronto volverá a viajar a México para cumplir con sus compromisos laborales. “Yo no voy a volver a ‘Esto es Guerra’ no está en mis planes, yo tengo que regresar, tengo trabajo allá (México). Cuando me contaron y explicaron la escena dije sí, se está cerrando un capítulo con altas y bajas en la vida de nosotros. Ya maduramos”, añadió.

