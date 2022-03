La película “The Batman” sigue generando todo tipo de reacciones por parte de los fans y algunos famosos, entre ellos, Nicolas Cage, quien reconoció que le gustaría formar parte de alguna secuela como un villano en particular.

En una reciente entrevista con el medio especializado IGN, el actor se mostró sorprendido por la gran aceptación que tuvo el filme del ‘Caballero de la Noche’. Además, reconoció que le gustaría interpretar a ‘Egghead’, villano que interpretó Vincent Price en los años 60.

“Aquí hay algo, he estado pensando en esto, porque tenemos este nuevo Batman, Robert Pattinson, que aún no he visto, pero creo que sería fantástico traer al villano que interpretó Vincent Price en el show de los años 60, Egghead”, manifestó Cage.

“Creo que podría hacerlo absolutamente aterrador. Y tengo un concepto para Egghead. Así que háganle saber a Warner Bros. que estoy dispuesto para ese papel”, agregó el reconocido actor de Hollywood.

‘Egghead’ tiene una obsesión con los huevos y se ve a sí mismo como una mente maestra del crimen. Si bien el personaje llegó a las novelas gráficas del héroe de Ciudad Gótica, actualmente no es parte de ninguna publicación de DC. Este villano apareció en “Batman 66″ y la serie animada “Batman: The Brave and the Bold”.

Como se recuerda, Nicolas Cage en el pasado tuvo un acercamiento con el universo de DC Comics en “Superman Lives” que iba a ser dirigido por Tim Burton. Luego la película se canceló y el actor posteriormente formó parte de “Ghost Rider” de Marvel.

