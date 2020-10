Dos años después de que Tom Cruise y Nicole Kidman protagonizaran la película “Eyes Wide Shut”, de Stanley Kubrick, se divorciaron. Durante muchos años se creyó que la dureza de dicho rodaje hizo que la joven pareja pensará en la separación.

Han pasado más de 20 años para que Kidman rompa su silencio y contara qué fue lo que pasó en esa cinta. “Entiendo que eso encaje con la narrativa que el público se ha creado viendo lo que ocurrió después, pero yo definitivamente no lo veo así. En aquel entonces Tom y yo estábamos felizmente casados”, señaló la actriz en una entrevista a The New York Times.

Es más, Nicole Kidman contó que, al igual que muchas parejas, luego del trabajo buscaban hacer actividades juntos. “Cuando terminábamos de rodar esas escenas, alquilábamos un circuito en karts y nos íbamos a hacer carreras a las tres de la mañana. No sé qué más decir sobre esto. Quizás no tengo la capacidad de poder mirar atrás y analizarlos”, añadió.

Respecto a las leyendas alrededor del director Kubrick y de que los actores llegaron a su límite, Kidman aseguró que eso no fue así. “Trabajamos con el mejor cineasta y aprendimos mucho sobre nuestras vidas. Disfrutábamos en el set de rodaje”, añadió.

“Stanley no fue un torturador. Era arduo porque le gustaba rodar mucho. Pero después yo me sentaba en el suelo de su oficina y hablaba con él y veíamos vídeos de animales juntos”, comentó.

Es la primera vez que Kidman habla de su divorcio de Tom Cruise. Lo que sí habló en el pasado fue de su matrimonio. “Me casé muy joven, pero definitivamente no fue poder para mí, sino protección. Me casé por amor, pero estar casada con un hombre extremadamente poderoso me mantuvo alejada de la posibilidad de ser acosada sexualmente”, sentenció.

