La cantante mexicana Ninel Conde negó mantener comunicación con su pareja, Larry Ramos, quien permanece prófugo de la justicia estadounidense luego que violara el arresto domiciliario que cumplía en Miami.

La actriz brindó una entrevista al programa “Ventaneando” y detalló cómo se ha sentido luego que estallara el escándalo tras la fuga del empresario colombiano, con quien se casó en octubre del 2020.

“Yo creo que los golpes de la vida, los sufrimientos, los errores... Porque de pronto uno puede confiar en alguien que a lo mejor no debiste o a lo mejor sí, o quién sabe, el tiempo lo dirá. Pero uno actúa de buena voluntad, no actúas pensando ‘ay, voy a confiar en este para que las cosas salgan mal’, no. Así es la vida y hay que seguir adelante”, expresó la actriz.

Ninel Conde aseguró una vez más que no ha visto a Larry Ramos ni ha mantenido comunicación con él desde que decidió fugarse para evadir la acción de la justicia estadounidense.

“No (Larry no se ha contactado), mejor, ¿para qué? Creo que tiene muchas cosas que arreglar primero y Dios dirá qué (...) Son situaciones que digo: ‘Ay, Ninel, sólo a ti te pasan esas cosas’ (...) Todas son experiencias y aprendizajes”, sostuvo la intérprete de “Bombón Asesino”.

Durante la entrevista, la actriz también adelantó que revelará esta y otras vivencias en su libro biográfico que lanzará próximamente.

