Luego que Ninel Conde y Larry Ramos lograron tener un enlace espiritual el pasado 28 de octubre dentro de una casa ubicada en una zona residencial de Atizapán, México, la actriz de 44 años hizo su primer pronunciamiento oficial en el programa “De Primera mano”.

En comunicación con el espacio de entretenimiento, la intérprete mexicana reveló que su boda oficial será el próximo año.

“Fue una bendición (cristiana) y realmente la boda oficial será el próximo año. Cuando tienes diferentes creencias es complicado explicarlo y entenderlo, pero, bueno, así se maneja para realizar este tipo de bendiciones, que se supone que iba a ser algo íntimo, privado, pero fue todo menos eso”, dijo Ninel.

Además, Conde señaló haber sentido discriminación por parte de los organizadores del Museo Casa de la Bola, lugar donde inicialmente se iba a realizar su unión espiritual, pero que finalmente fue cancelado porque “ella es actriz”.

“De hecho hay un contrato firmado con ese museo y realmente aquí la cuestión es que, como se dieron cuenta de que era yo, el mismo día del evento dijeron: ‘es que no sabíamos que era una figura pública, sino, pues, les hubiéramos dicho que no’, y le digo: ‘óigame, me está discriminando, ¿por qué? Si cada 15 días tienen XV años y bodas aquí y las toman como si fueran comida, por qué por ser yo no se va a poder’. Así me dijeron, que por ser yo figura pública ellos se iban a meter en problemas y que ya les había hablado la delegación y que no querían problemas”, denunció.

