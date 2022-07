Tienen millones de seguidores en sus cuentas y hoy están envueltas en una telenovela con altas dosis de enojo, rabia e infidelidad. Esta es la historia viral que acapara la atención de todos en España y que tiene como protagonistas a las tiktokers Noelia Moya y Carla Flila, ¿Qué pasó y por qué sus nombres no dejan de leerse en las redes sociales? Desde Mag te contamos lo que se sabe hasta el momento sobre las afamadas influencers.

Los seguidores de estas jóvenes de 23 y 26 años que publicaron un libro llamada ‘Vive tu verdad’ estaban acostumbrados a tener constantes noticias sobre su romance, pues retransmitían su relación a través de sus cuentas de Instagram y TikTok; sin embargo, todo cambió luego que Carla contara que acababa de enterarse que su novia la había traicionado.

La infidelidad que acabó con la relación

“Sabes lo que es dar toda tu vida por una persona, no fallarla nunca, respetarla, cuidarla, perdonarla...(...) Una persona que durante seis años nunca quiere tocarte, siempre te rechaza, nunca quiere tener relaciones sexuales y aun así, la perdono porque la amo y va la tía y me pone los cuernos”, contó Carla Flila (23) el último fin de semana mientras se lamentaba por lo sucedido.

Según relatan desde La Vanguardia , todo habría sucedido en un viaje a Dubái y Maldivas y que Noelia siguió viendo a la otra persona en Madrid: “En una de esas fiestas en las que me dejaba sola, se iba al hotel de la otra mientras yo estaba aquí llorando con ataques de ansiedad”, explicó.

“Sigo sin entender cómo la persona que más quería en esta vida me ha podido tratar de esta manera, y no por irse con otra. Si no por la manera que lo ha hecho, la sangre fría que ha tenido”, agregó en otro momento.

Noelia Moya y Carla Flila son las autoras del libro 'Vive tu verdad' donde "nos abrimos y hablamos de nuestra relación desmontando tabúes". (Foto: @noeliamoya / Instagram)

La versión de Noelia

Tras ser acusada de infidelidad y acabar con la relación de seis años, la tiktoker Noelia Moya (26) salió al frente a dar su versión de los hechos. “Carla me dejó nada más al llegar a Madrid. Y eso no justifica nada, pero el resto no es verdad. Yo me fui de la fiesta, pero no para estar con otra. No estaba a gusto y sí, me fui con Carmen y con sus amigos, pero yo esa noche dormí en el sofá y no con otra”, sentenció en sus historias de Instagram refiriéndose también a la supuesta tercera en discordia, una seguidora que ganó un concurso para viajar con ellas.

Luego que se hiciera público el tema y se revelaran detalles de una pelea en la discoteca que desató la ruptura e intimidades de su vida como pareja “que no hacía falta” , la influencer agregó que ha recibido muchas críticas e incluso amenazas de muerte para ella y su familia.

