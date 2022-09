La separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández y las polémicas declaraciones del empresario en el programa de Magaly Medina siguen trayendo cola. Y es que ahora Olenka Cuba, pareja y madre de la última hija de Leonard León, ha salido en defensa del cantante.

Ello luego que la ‘Urraca’ calificara de “sinvergüenza” al cumbiambero, debido a que este compartió un mensaje en sus Stories de Instagram en el que llamó “asno” al conocido ‘Rey de los huevos’ por decir que seguiría pagando los gastos del colegio de sus hijos con Tarazona.

En su discurso, la periodista le recordó a León que había sido el aún esposo de Tarazona quien había “mantenido” a sus hijos pues el no cumplía con sus obligaciones. Estas palabras provocaron la reacción de Cuba, quien compartió un extenso mensaje en sus Stories de Instagram.

“Bueno ya que esta sobona me menciona, te voy a aclarar varios puntos a ti y a toda esa gente franelera y ‘amigos’ de la otra ‘señora’ que tanto la defienden y la tratan de victimizar como sea, todo porque les da los shows y primicias que ustedes necesitan (...) Leonard no necesita vivir de escándalos ni vendiendo su vida como la que ahora tratan de ‘víctima’. No quise hablar pero me harté”, escribió inicialmente.

“¿Por qué no publican cada voucher que Leonard cada mes le deposita a la ‘señora’ y no son textuales y dicen que no pasa ni un sol? ¿Por qué no se atreven a decirlo y se van por la rama más fácil? Porque saben que no es verdad y no pueden asegurar eso porque les puede llegar su demanda. Los reto a que digan que Leonard no pasa ni un sol”, continuó en el texto.

Olenka también cuestionó que Karla ”no quiera vivir su realidad y pretenda vivir como rica” y aseguró que “ese ya no es problema de Leonard”. También hizo referencia al permiso de viaje al extranjero para sus pequeños que León no firmó y lo justificó indicando que “ellos tienen denuncias psicológicas mutuamente, y así no más no puede dar un permiso porque los niños están involucrados en esos procesos”.

Asimismo recordó que “tanto esa señora (Karla) como su marido o exmarido (Rafael) tuvieron la conchudez de denunciar a Leonard por violencia psicológica contra sus hijos. ¿Te parece bien lo que hicieron? ¿Quién ha venido años utilizando a sus hijos, mencionándolos programa tras programa y paseándose con maridos diferentes, involucrando a sus propios hijos? ¿Eso no es un daño psicológico hacia ellos mismos? ¿Algún día los ha mantenido al margen? NO, ¿por qué eso no le critican a su amiguita? Se hacen los locos con el tema”.

Cuba cuestionó que “ahora que ella se separa lo primero que hace en su comunicado para dar pena es mencionar a sus propios hijos ¿Para qué?... Para dar pena y utilizar la victimización, que ahora todo lo hace por ellos... Pffff… Cuando uno quiere proteger a un hijo ni siquiera se les menciona”.

“Sean imparciales y digan la verdad, no por ser amiguitos de una persona van a hacerse los ciegos y solo chancar siempre al hombre sin ninguna prueba. ¿Cuántos años tiene esa señora hablando de Leonard con el tema de sus hijos? ¿Algún día le ha importado cuidar la psicología de ellos? Algo que Leonard siempre ha tratado de no hacer y siempre callar. Ahhhh pero por eso no le critican ¿no?”, criticó.

“Para los que saben un poquito de leyes, cuando te hacen una denuncia psicológica inmediatamente ponen medidas de protección y Leonard no se puede acerca a ellos (sus hijos) porque es un arma de doble filo para él, porque sabemos que si han sido capaces de hacer una denuncia inventando cosas de qué no pueden ser capaz. NO SE PUEDE ACERCAR A ELLOS Y NO MIENTAN Y DEJEN ENTREVER QUE A ÉL NO SE LE DA LA GANA”, aseguró.

Olenka Cuba arremete contra Magaly Medina por llamar “sinvergüenza” a Leonard León. (Foto: Composició)

Pero la cosa no quedó ahí ya que Olenka Cuba continuó: “Si Leonard no quisiera acercarse a sus hijos no hubiera iniciado hace como 3 años un proceso de variación de régimen de visitas que hasta el día de hoy no se resuelve. Qué fácil es ahora desprestigiar a una persona dejando entrever cosas sin ninguna prueba ¿no? El morbo y el dinero llama más, haciendo daño a un persona sin pruebas y hablando a la ligera diciendo: ‘Ella dijo esto de él’ ¿y por eso se le va a creer a una persona que solo ha hecho de su vida un circo? Alegando en una oportunidad que ella cobra y la otra no por escándalos”.

“Leonard lamentablemente no puede hablar por las medidas de protección en su contra y no puede salir a defenderse, por eso se aprovechan ¿no? Hablen todo lo que quieran a las finales a Leonard le conviene porque todo se hace legalmente, así que tengan cuidado con su boquita que les puede llegar una denuncia y más cuando hay pruebas de cada cosa que se dice. Asumirán las consecuencias de su lengua. Ya Hay dos que pronto les llegará una cartita notarial”, finalizó.

