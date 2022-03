En un año excelente que vio la reapertura de las salas de cine con éxitos de taquilla y un mayor número de filmes de calidad estrenados en las plataformas de streaming, diez producciones se disputan el Oscar a la Mejor película.

La lista presentada a los miembros de la Academia para su votación incluye un western sombrío, un duelo japonés y una épica obra de ciencia ficción. Estas son las películas que compiten por el máximo premio de Hollywood este domingo.

- “Amor sin barreras (West Side Story)” -

La decisión de Steven Spielberg de trabajar en una nueva versión del musical más premiado de todos los tiempos fue polémica. Incluso luego de que “Amor sin barreras” cosechara críticas entusiastas tras su estreno, algunos críticos cuestionaron el esfuerzo. Spielberg mantuvo la atmósfera de la Nueva York de los años 1950 en la que se desarrolla la trama original, que aborda una historia de amor que enfrenta a pandillas rivales, pero que también aborda temas de representación, incluyendo un elenco diverso y extensos diálogos en español. La interpretación de Ariana DeBose como Anita logró reconocimiento para aspirar a la estatuilla como actriz de reparto, y aunque no parece estar cerca de ganar el premio más importante de la noche, Spielberg es tan reverenciado en Hollywood que no es posible descartar nada.

- “Belfast” -

La más corta y personal de la lista, la semiautobiográfica cinta de Kenneth Branagh se posicionó hace tiempo como una candidata fuerte en la carrera de los Oscar. Muestra el estallido de la violencia en los años 1960 en su nativa Irlanda del Norte con otra perspectiva: la de un niño de nueve años. Buddy (Jude Hill) sufre intentando entender los sucesos que alteraron la vida en su calle en un vecindario familiar de clase obrera, pero él está seguro de algo: no quiere abandonar el único hogar que conoce. “Belfast” ganó varios premios en esta temporada, pero puede haber perdido algo del impulso inicial.

- “CODA (Child Of Deaf Adults)” -

Otra mirada íntima y familiar, se centra en la adolescente Ruby (Emilia Jones), la única en su familia que no es sorda. Los Rossi viven en una pequeña comunidad pesquera en Massachussetts, Estados Unidos. La película, cuyo elenco cuenta con actores sordos para interpretar los roles protagonistas y desarrolló buena parte de los diálogos en lenguaje de señas, es considerada un hito de inclusión. Pero también aborda temas emocionales, con la lucha de la familia para apoyar a Ruby, dividida entre irse de casa para seguir su sueño de ser cantante y ayudarlos a comunicarse con el mundo exterior. “CODA” se volvió el mes pasado una de las favoritas al ganar el reconocimiento del Sindicato de Actores de Estados Unidos, premio que se considera un termómetro en la carrera al Óscar.Este triunfo la colocó como una de las competidoras con más chances de vencer a la gran favorita, “El poder del perro”.

- “Drive My Car” -

Con dos horas y 59 minutos, el drama japonés es la cinta nominada más larga. La producción es una lenta y sutil meditación acerca del duelo y la pérdida, adaptada de un cuento del escritor Haruki Murakami.Dos años después de que el éxito de la surcoreana “Parásitos” demostrara que los subtítulos dejaron de ser un obstáculo, “Drive My Car” fue aplaudida por cinéfilos y ganó docenas de premios de la crítica. Con más posibilidades de vencer como mejor cinta extranjera, ganar el Óscar sería la sorpresa de la noche.

- “Duna (Dune)” -

La épica de ciencia ficción de Denis Villeneuve, recaudó 400 millones de dólares en la taquilla, casi el doble de los 220 millones de dólares que consiguieron las otra nueve nominadas... juntas.Una adaptación de la primera parte de la novela de Frank Herbert, que imagina familias nobles en un planeta plagado de gusanos de arena gigantes, la producción ganó popularidad entre la crítica especializada y ha confirmado una secuela.Pero su éxito en la temporada de premios se ha visto limitado a las categorías técnicas, como efectos visuales, sonido y fotografía. Así, puede terminar la noche sin el Óscar a la mejor película pero con varias estatuillas.

- “El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley)” -

Una obra de autor en toda regla, es una macabra fábula circense sobre un supuesto adivinador del futuro que intenta engañar a clientes ricos. La cinta de cine negro del mexicano Guillermo del Toro, que atrapa a la audiencia con su fascinante diseño de producción, difícilmente alcance los logros de su previa “La forma del agua”, con la que alcanzó el máximo galardón de Hollywood.

- “El poder del perro (The Power of the Dog)” -

Desde su fastuoso estreno mundial en el festival de cine de Venecia en septiembre, el western de Jane Campion se convirtió en la favorita. La película, una adaptación de la novela de Thomas Savage sobre la masculinidad tóxica en el oeste de Estados Unidos en los años 1920, lidera la competencia por los Óscar con el mayor número de nominaciones (12), y ha arrasado en casi todas las premiaciones de la temporada de Hollywood. Juntando la visión distintiva de Campion, un elenco estelar liderado por Benedict Cumberbatch, una trama sombría y psicológica, y una deslumbrante fotografía gracias a las locaciones de Nueva Zelanda donde se filmó, la cinta llena varias de las casillas tradicionales que exige la categoría de mejor película. Pero su ritmo lento, que ha alejado a miembros de la Academia, y un sistema de votación que favorece a películas disfrutadas universalmente, hacen que aún haya dudas sobre su capacidad de llevarse el premio mayor de la noche.

- “Licorice Pizza” -

Ambientada en los años 1970 en un suburbio de Los Ángeles donde creció su director, Paul Thomas Anderson, es una película nostálgica que presenta una relación improbable entre una mujer intempestiva en sus veintitantos y un adolescente audaz y con una enorme confianza en sí mismo. Anderson, el escritor y director detrás de éxitos como “Petróleo Sangriento” y “Boogie Nights: Noches de placer”, ha construido una singular carrera en Hollywood. En “Licorice Pizza”, compuesta por una serie de momentos que capturan el espíritu de la época, Anderson cautivó a la audiencia y ganó buenas críticas, pero incluso sus seguidores reconocen que no es la mejor de su repertorio.

- “No mires arriba (Don’t look up)” -

La comedia satírica tiene en su elenco más estrellas que cualquier otra de las nominadas para la 94ª edición de los Oscar. Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet y Ariana Grande son algunas de las figuras que se enfrentan al fin del mundo a medida que un enorme cometa se aproxima a la Tierra, en una deliberada alegoría a la crisis climática. ”No mires arriba” es una de las películas de Netflix más vistas en la historia de la plataforma, pero su tono político dividió a la audiencia y a los críticos.

- “Rey Richard: Una familia ganadora (King Richard)” -

Combinando la increíble historia de las hermanas Venus y Serena Williams con el talento de la superestrella Will Smith, “Rey Richard: Una familia ganadora” es una producción inspiradora que conectó con la audiencia y consiguió sólidas críticas. Smith interpreta al ambicioso padre de las dos futuras potencias del tenis en este relato de la dinámica familiar que logra evitar muchos de los clichés vistos en películas deportivas y biográficas. Si Smith no se hace con el Oscar al mejor actor, continuaría en la pelea para conquistar el de mejor película.

