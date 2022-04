Óscar del Portal fue captado este domingo en el aeropuerto Jorge Chávez en medio de la polémica que vive tras difusión de ampay en programa de Magaly Medina. Las imágenes muestra que Fiorella Méndez pasó la noche en el departamento del comentarista deportivo, mientras su esposa Vanessa Químper, se encontraba de viaje en Punta Cana.

El portal de Instarándula difundió la fotografía donde vemos a Óscar luciendo una polera con capucha, unos lentes oscuros, gorra y una mascarilla color negro, para seguramente pasar desapercibido por los ciudadanos y medios de comunicación.

“Del Portal yendo a Punta Cana, camino a pedir perdón seguro”, le escribió una seguidora del periodista Samuel Suárez.

“Entiende, es casi imposible que las ‘ratujas’ sinvergüenzas de ese Samu me reconozcan así. No ves que a las justas se me ve piel, ya pasé desapercibido. He pasado la primera barra de seguridad y nadie se dio cuenta. Ja, ja, ja. Qué vergüenza. Me hicieron la mañana el día de hoy”, comentó entre risas Samuel tras difundir la imagen del comentarista deportivo.

La esposa de Óscar del Portal, Vanessa Químper, enrumbó al Caribe junto a sus dos pequeños días antes que Magaly Medina difundiera las polémicas imágenes.

El viaje a Punta Cana era muy esperado por Vanessa y Óscar, puesto que iban a celebrar sus 10 años de boda. Incluso, el mismo comentarista deportivo lo dejó en claro en una reciente entrevista con Erick Osores.

VIDEO RECOMENDADO

Oscar del Portal cumple su deber cívico como miembro de mesa

Oscar del Portal cumple su deber cívico como miembro de mesa. Video Instagram