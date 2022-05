Óscar del Portal es captado llevando pizza familiar al departamento de su esposa

Tras alejarse de las pantallas de TV debido al escándalo generado por ser vinculado sentimentalmente con Fiorella Méndez, Óscar del Portal fue captado por las cámaras de “Amor y Fuego” ingresando al departamento donde vivía junto a su aún esposa, Vanessa Químper, y sus dos menores hijos.

El comentarista deportivo no solo fue visto paseando a la mascota de la familia, sino también se dejó ver comprando una pizza tamaño familiar, la cual llevó al inmueble que compartía con la madre de sus hijos.

Aún no se ha confirmado que Vanessa Químper esté viviendo al interior del departamento, sin embargo, todo hace indicar que el periodista buscaría dejar atrás el escándalo de presunta infidelidad para recuperar su matrimonio de más de 10 años.

¿Se reconciliación?

Óscar del Portal fue abordado por un equipo del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre a su salida de la pizzería. El reportero le consultó qué tan cierto era que su aún esposa le había dado una segunda oportunidad, sin embargo, el conductor de América TV prefirió no pronunciarse al respecto.

“No puedo declarar, discúlpame, un abrazo. No puedo atenderte, respeto tu trabajo, respeto el de todos, pero no puedo atenderte. (…) Un abrazo para todos, respeto tu trabajo y te pido, por favor, que respetes mi decisión de no declarar”, respondió.

