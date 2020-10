Pese a que mantiene una sólida relación con su novio desde hace poco más de un año, Paloma Fiuza reveló que no está entre sus planes casarse nuevamente o convertirse en madre. A pesar de que a sus 36 años sueña con tener un bebé, es consciente que por ahora es complicado por su trabajo en la televisión.

La carismática brasileña reveló, durante una conferencia de prensa virtual en la que participó de cara a la final de “Divas”, reality de baile de “Esto es Guerra” en el que luchará por llevarse la corona, que entre sus opciones, ha considerado el congelar sus óvulos, como ya lo hizo su compañera Alejandra Baigorria.

“Sí lo he pensado (someterse al tratamiento), pero este año se frenó todo por el tema de la pandemia, más adelante quizás. Por ahora no puedo tener un bebe, me encantaría, pero será más adelante. Sé que Alejandra (Baigorria) lo hizo (congelar sus óvulos) y me parece excelente… Vamos a ver qué pasa”, indicó.

Sobre el romance con su pareja, Paloma Fiuza manifestó que ambos han acordado no exponerse y mantener su relación alejada de las cámaras, pero la sonrisa no se le borra del rostro cuando habla del buen momento que vive. “Creo que estoy en una etapa buena en lo profesional y mi corazón está tranquilo, eso es lo más importante”, aseguró.

La chica reality no pudo evitar ser consultada sobre el incidente ocurrido hace algunos días, cuando las cámaras del programa “Magaly TV: La Firme” la abordaron en la calle y su novio escapó corriendo para evitar ser grabado. “Él pensó que iban hacerme una entrevista por eso se abrió”, aseguró.

“El periodista nos asustó, porque llegó y nos puso la cámara muy cerca. Yo seguí caminando. No supimos cómo reaccionar (…). Yo creo que hay que respetar la decisión de todo el mundo, y la que nosotros hemos tomado también (de no mantener su situación sentimental en privado)”, señaló y descartó que el acercamiento con Facundo González en “Esto es Guerra”, moleste a su actual pareja.

Al ser interrogada sobre si piensa dejar “Esto es Guerra” para intentar incursionar en otras facetas en la televisión, Paloma Fiuza fue contundente con su respuesta: “Yo empecé bailando, luego hice conducción e hice un poco de telenovela y luego me convertí en una chica reality. A mí me encanta ser chica reality”.

Sobre “Divas”, donde ya es una de las finalistas junto Isabel Acevedo y espera a su tercera contrincante que se definirá entre Luciana Fuster y Rosángela Espinoza, Paloma Fiuza aseguró que no se siente favorita y que este jueves 8 de octubre -fecha en que se elegirá a la ganadora del concurso- la que “esté más concentrada y se equivoque menos” será la campeona.

