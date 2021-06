En la reciente gala de “El artista del año”, Pamela Franco no pudo evitar quebrarse al hablar de su pequeña hija con Christian Domínguez. La artista contó que vivió una semana complicada debido a que su pequeña estuvo delicada de salud.

“Venía de semanas tras semanas muy fuertes porque mi bebita se me enfermó (resfrío), y entonces no dormía toda la madrugada y así de amanecida me tenía que ir a ensayar y todo, y llegó un momento donde el cuerpo no es de acero. Se me juntó todo”, dijo.

Con lágrimas en los ojos, la pareja de Christian Domínguez habló de lo difícil que es dejar en casa a su bebe para ir a los ensayos del programa.

“Yo la lucho día a día. Esto me gusta: el canto y todo lo que viene. Y esta etapa de ser madre la estoy viviendo a mil, pero también cada vez que vengo a ensayar o al programa dejo mi corazón en mi casa. Cuando esté grandecita (su hija) ya le contaré cómo hice todo esto, porque a mí me cuesta un montón y ella significa un montón para mí, porque yo la quería y dejarla a veces me cuesta un montón, pero yo hago esto por ella y quiero que se sienta orgullosa de mí”, añadió.

Además, Franco se mostró incómoda de que siempre estén preguntándole sobre Isabel Acevedo. “Hay cosas que incomodan, nadie es de acero. Hay gente que va comprender cuando esté en la misma posición, cuando tenga una familia porque eso nos cambia la vida y te hace mirar diferente todo”, comentó.

La participante de “El artista del año” aclaró que actualmente vive en el presente y feliz, orgullosa de su familia. “Mucha gente solo ve lo que se ve en pantalla, pero yo sí vivo orgullosa de la familia que tengo y yo hablo de lo que tengo y vivo ahora, porque nadie sabe lo que va a vivir o pasar más adelante. Yo vivo tranquila, feliz y con amor”, puntualizó.

