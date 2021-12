Paola Ruiz, conocida popularmente como ‘Cocotera’, se comunicó con el programa “Magaly TV: La Firme” para brindar detalles del ataque que recibió el padre de sus hijos, Ángel Veliz, en el distrito de San Borja.

La artista se mostró muy afectada y pidió justicia para su esposo, quien fue apuñalado por una mujer aún no identificada.

“Yo quiero que se tome justicia por favor y no quede así”, expresó Ruiz entre lágrimas para el programa “Magaly TV: La Firme”.

¿Quién atacó al esposo de Paola Ruiz?

Paola Ruiz explicó que aún no se sabe el nombre y el apellido de la mujer que apuñaló a su esposo: “Yo no sé quién es la señora, pero hasta ahora no logramos saber su nombre y de dónde viene y por qué lo hizo. En otros casos, la Policía sale a decir que esta persona hizo esto y da información, pero hasta ahora nada. Parece que la señora tiene corona”.

“Esto le pudo haber pasado a cualquier persona porque al Pentagonito van familias con niños y sino era mi esposo. ¿Quién era?”, concluyó.

null null

VIDEO RECOMENDADO